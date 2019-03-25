"Авангард" готовится к финалу конференции без трех ведущих игроков

На открытой тренировке "Авангарда" в Балашихе команда, готовящаяся к финалу Восточной конференции, готовится без трех ведущих игроков. Илья Михеев, Денис Зернов и Тэйлор Бек не вышли на лед из-за травм. (Алексей Шевченко)

Напомним, что в финале Востока "Авангард" сыграет против "Салавата Юлаева". Первый матч состоится 29 марта.

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