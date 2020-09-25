«Авангард» готов взять Губерниева на работу. Ему предлагают карьерный рост

«Авангард» предложил известному комментатору Дмитрию Губерниеву должность в клубе.

«Готовы принять Дмитрия в нашу хоккейную семью! Но нужно пройти вертикаль: начнёт с должности ассистента Игоря Еронко, постажируется в Академии, потом МХЛ, ВХЛ — и к 2023 году ждём в КХЛ. По такому случаю согласны рассмотреть увеличение количества воспитанников в программе «Авангард"-2023 до четырнадцати. Тем более, Омск — не чужой вам, Дмитрий, город. P. S. У нас в Балашихе перед матчами работает Студия 55 Live, приглашаем для ознакомления с планом!», — говорится в публикации в официальном аккаунте «Авангарда» «ВКонтакте».