«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции

«Авангард» добились победы над «Торпедо» в матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 4:3.

«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции. Команда начнет плей-офф на домашней арене.

«Авангард» набрал 85 очков и вернул себе в Восточной конференции 2-е место, которое на время захватил «Салават Юлаев» (84). «Торпедо» с 90 очками занимает 4-е место на «Западе».