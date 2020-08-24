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«Авангард» эпично презентовал новую телеведущую. Ранее она работала в «Ак Барсе»

13:23
Зухра Уразбахтина. Фото Kazanfirst
Зухра Уразбахтина. Фото Kazanfirst

«Авангард» сообщил о появлении новой ведущей клубного телевидения. Ей стала Зухра Уразбахтина. Ранее она была ведущей «Ак Барс ТВ», выходя в прямой эфир до матчей и во время перерывов. Казанский клуб она покинула перед стартом сезона-2019/20.

Омичи представили Уразбахтину эпичным роликом в Twitter.

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