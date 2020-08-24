«Авангард» эпично презентовал новую телеведущую. Ранее она работала в «Ак Барсе»
13:23
«Авангард» сообщил о появлении новой ведущей клубного телевидения. Ей стала Зухра Уразбахтина. Ранее она была ведущей «Ак Барс ТВ», выходя в прямой эфир до матчей и во время перерывов. Казанский клуб она покинула перед стартом сезона-2019/20.
Омичи представили Уразбахтину эпичным роликом в Twitter.
В межсезонье изменения происходят не только в том составе, который выходит на лёд ? Важный трансфер для медиакоманды: в сезоне мы собираемся радовать вас ярким контентом!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 24, 2020
Приветствуем новую ведущую Авангард ТВ Зухру Уразбахтину?? Добро пожаловать в нашу большую хоккейную семью! pic.twitter.com/omSLjUFSMf