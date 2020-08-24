«Авангард» эпично презентовал новую телеведущую. Ранее она работала в «Ак Барсе»

В межсезонье изменения происходят не только в том составе, который выходит на лёд ? Важный трансфер для медиакоманды: в сезоне мы собираемся радовать вас ярким контентом!



Приветствуем новую ведущую Авангард ТВ Зухру Уразбахтину?? Добро пожаловать в нашу большую хоккейную семью! pic.twitter.com/omSLjUFSMf