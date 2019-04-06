"Авангард" дома проиграл "Салавату", уфимцы сократили отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

"Авангард" в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина-2019 проиграл "Салавату Юлаеву" (2:3 2ОТ). Уфимцы сократили отставание в серии (2-3). Победу гостям во втором овертайме принес Йоонас Кемппайнен.

Шестой матч серии пройдет в Уфе в понедельник, 8 апреля.

КХЛ

Кубок Гагарина-2019

Восточная конференция

Финал

Пятый матч

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 2ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бурмистров - 1 (Ткачев, Арзамасцев), 2:03 - 0:1. Шумаков - 10 (Чудинов, Семенов), 11:59 - 1:1. Тальбо - 1 (бол., Михеев, Чудинов), 36:36 - 2:1. Умарк - 4 (бол., Ларсен), 48:51 - 2:2. Кемппайнен - 10 (Хартикайнен, Кемппайнен), 88:58 - 2:3.

Вратари: Бобков - Метсола.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 60 (11+14+12+23) - 41 (10+11+4+16).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

6 апреля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 3-2 (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей