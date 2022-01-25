«Авангард» должен возобновить проведение домашних матчей в Омске со следующего сезона

«Авангард» начнет сезон-2022/23 в КХЛ на домашней арене в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, когда команда вернется на домашнюю арену в Омск.

С 2018 года клуб играет в подмосковной Балашихе, так как его домашняя площадка «Арена-Омск» была в аварийном состоянии. Новый дворец готов уже на 60 процентов.

«Команда должна переехать летом в Омск и здесь же начать предсезонку», — цитирует Крылова ТАСС.

«Авангард» в апреле 2021 года стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА в шестом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-2.