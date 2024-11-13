Московское «Динамо» победило «Авангард», Уил сделал дубль

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей две шайбы забросил Джордан Уил. У хозяев отличились Алексей Макеев, Матвей Заседа и Игорь Мартынов.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 20 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:0, 0:3, 3:2)

Голы: Ожиганов — 3 (Римашевский, Ильенко), 24:38 — 0:1. Буруянов — 2 (Джиошвили, Готовец), 24:51 — 0:2. Ильенко — 5 (Кудрявцев, Пыленков), 35:07 — 0:3. Макеев — 5 (бол.), 44:14 — 1:3. Заседа — 2, 44:59 — 2:3. Уил — 6, 48:22 — 2:4. Уил — 7 (бол., Кудрявцев, Гусев), 51:17 — 2:5. Мартынов — 3 (Яремчук), 56:03 — 3:5.

Вратари: Хомченко (58:13) — Моторыгин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (14+5+17) — 22 (6+9+7).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

13 ноября. Омск. G-Drive Арена.