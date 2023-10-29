«Авангард» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
«Авангард» дома уступил минскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4.
За минчан отличились Ник Меркли, Александр Волков, Андрей Стась и Коди Керран. Заброшенные шайбы омичей на счету Владимира Ткачева, Игоря Мартынова и Либора Шулака.
«Авангард» (27 очков) после 23 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (25) идет седьмым на «Западе» после 21 игры.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Голы: Ткачев — 8 (Буше), 3:16 — 1:0. Мартынов — 4 (Спунер), 7:08 — 2:0. Меркли — 6 (Пинчук), 7:55 — 2:1. Волков — 4 (Хэмилтон), 20:53 — 2:2. Шулак — 4 (Ткачев, Спунер), 29:27 — 3:2. Стась — 5 (мен., Волков), 36:11 — 3:3. Керран — 5 (бол., Энас, Волков), 50:53 — 3:4.
Вратари: Проскуряков (Демченко, 20:00, 59:10 — 59:23, 59:39) — Колосов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (7+10+7) — 29 (15+7+7).
Судьи: Оленин, Соин.
29 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|6
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Амур
|23
|9
|14
|24
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
|29.10
|14:00
|
Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -