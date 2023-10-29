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Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Динамо Минск»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Авангард» — «Динамо Минск» начнется в 14.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» и «Динамо Минск» в воскресенье, 29 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Авангард» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 27 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо Минск» 23 балла, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 23 13 10 27
6 Авангард 22 12 10 27
7 Трактор 24 12 12 26
8 Сибирь 23 11 12 25
9 Амур 23 9 14 24
10 Нефтехимик 22 9 13 23
11 Барыс 24 7 17 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Динамо М 23 16 7 33
3 Локомотив 23 15 8 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 22 12 10 25
7 СКА 22 12 10 24
8 Динамо Мн 20 10 10 23
9 Северсталь 21 8 13 20
10 Куньлунь РС 26 8 18 19
11 Витязь 24 7 17 16
Результаты / календарь
19.10
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3.11
29.10 14:00
Барыс – Торпедо
 - : -
29.10 14:00
Авангард – Динамо Мн
 - : -
29.10 15:00
Трактор – Куньлунь РС
 - : -
29.10 16:00
Лада – Металлург Мг
 - : -
29.10 17:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
29.10 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
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