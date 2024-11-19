«Авангард» встретится с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» примет минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 19 ноября. Игра будет проходить на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Омске игру также транслируют канал «12», а в Минске — «Беларусь 5».

С основными событиями игры «Авангард» — «Динамо» Минск можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Авангард» набрал 22 очка в 25 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Динамо» набрало 30 очков в 27 играх. В предыдущих матчах «Авангард» победил «Нефтехимик» (3:2ОТ), а «Динамо» проиграло «Куньлуню» (0:3).

Матч «Авангард» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс