«Авангард» — ЦСКА: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина
«Авангард» на домашнем льду переиграл ЦСКА во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.
Игра проходила в Омске 10 апреля.
Дубль у омичей оформил Эндрю Потуральски. Еще одну шайбу забросил Константин Окулов, который также отметился результативной передачей.
У армейцев отличились Ник Эберт и Николай Коваленко.
«Авангард» удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Москве в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Амур
|17
|9
|8
|19
|6
|Ак Барс
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|16
|13
|3
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|17
|11
|6
|24
|4
|Торпедо НН
|16
|10
|6
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|15
|9
|6
|20
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
|21.10
|12:30
|Адмирал – Барыс
|5 : 4 ОТ
|21.10
|17:00
|Металлург Мг – Салават Юлаев
|4 : 5 Б
|21.10
|19:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|1 : 5
|21.10
|19:00
|Ак Барс – Торпедо НН
|1 : 1 ОТ
|21.10
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|- : -
Новости