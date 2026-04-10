«Авангард» — ЦСКА: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

«Авангард» на домашнем льду переиграл ЦСКА во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.

Игра проходила в Омске 10 апреля.

Дубль у омичей оформил Эндрю Потуральски. Еще одну шайбу забросил Константин Окулов, который также отметился результативной передачей.

У армейцев отличились Ник Эберт и Николай Коваленко.

«Авангард» удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Москве в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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