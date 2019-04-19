"Авангард" – ЦСКА: Сорокин не пропускал почти 138 минут

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков, открыв счет в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА, прервал сухую серию Ильи Сорокина.
Голкипер армейцев не пропускал на протяжении 137 минут 55 секунд после того, как Виктор Стольберг отличился в третьем периоде первой игры финальной серии.
"Помехи вратарю нет, гол".– КХЛ (@khl) 19 апреля 2019 г.
Это Сергей Шумаков! #КубокГагарина pic.twitter.com/OD5YK4C2Vj
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
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