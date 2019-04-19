"Авангард" – ЦСКА: Сорокин не пропускал почти 138 минут

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков, открыв счет в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА, прервал сухую серию Ильи Сорокина.

Голкипер армейцев не пропускал на протяжении 137 минут 55 секунд после того, как Виктор Стольберг отличился в третьем периоде первой игры финальной серии.​

"Авангард" - ЦСКА. Live!

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