«Авангард» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Омске игру также покажет местный канал «12».

С ключевыми событиями и результатом игры «Авангард» — ЦСКА можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне, в предыдущих двух матчах победу одержали омичи. Клубы провели в регулярном чемпионате КХЛ по 44 матча, «Авангард» набрал 49 очков, ЦСКА — 59. В предыдущих играх сезона «Авангард» победил «Куньлунь» (3:2), а ЦСКА — «Спартак» (4:2).