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Сегодня, 18:51

Дубли Якупова и Буше принесли «Авангарду» победу над ЦСКА

Алина Савинова
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17 января. «Авангард» всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ (4:0).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» на своем льду победил ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

За омский клуб по два гола забили Наиль Якупов и Рид Буше, который обновил снайперский рекорд «Авангарада» в КХЛ. Теперь на его счету 145 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Двумя результативными передачами в этой игре отметился Дамир Шарипзянов.

«Авангард» одержал шестую победу подряд. После 45 матчей омичи располагаются на шестом месте на «Востоке» с 51 очком. ЦСКА (59 баллов в 45 играх) занимает третью строчку на «Западе». У московской команды пять поражений в последних шести встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Якупов — 16 (бол., Чистяков), 2:03 — 1:0. Буше — 19 (Спунер), 17:03 — 2:0. Буше — 20 (бол., Окулов, Шарипзянов), 43:26 — 3:0. Якупов — 17 (Мартынов, Шарипзянов), 51:16 — 4:0.

Вратари: Серебряков — Просветов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 31 (15+10+6) — 30 (11+9+10).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

17 января. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 45 26 19 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сал. Юлаев – Автомобилист
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