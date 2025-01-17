Дубли Якупова и Буше принесли «Авангарду» победу над ЦСКА
«Авангард» на своем льду победил ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.
За омский клуб по два гола забили Наиль Якупов и Рид Буше, который обновил снайперский рекорд «Авангарада» в КХЛ. Теперь на его счету 145 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Двумя результативными передачами в этой игре отметился Дамир Шарипзянов.
«Авангард» одержал шестую победу подряд. После 45 матчей омичи располагаются на шестом месте на «Востоке» с 51 очком. ЦСКА (59 баллов в 45 играх) занимает третью строчку на «Западе». У московской команды пять поражений в последних шести встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — ЦСКА — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Якупов — 16 (бол., Чистяков), 2:03 — 1:0. Буше — 19 (Спунер), 17:03 — 2:0. Буше — 20 (бол., Окулов, Шарипзянов), 43:26 — 3:0. Якупов — 17 (Мартынов, Шарипзянов), 51:16 — 4:0.
Вратари: Серебряков — Просветов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (15+10+6) — 30 (11+9+10).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
17 января. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
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Авангард – ЦСКА
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