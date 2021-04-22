22 апреля «Авангард» в Балашихе проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина-2021 с ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 (мск).

В первой игре омичи на выезде обыграли армейцев со счетом 4:1. Во втором матче команда Игоря Никитина сравняла счет в серии — 3:0.

Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и продлится до четырех побед.

Следить за трансляцией матча «Авангард» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Авангард» — ЦСКА