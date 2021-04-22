«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция третьего матча финала Кубка Гагарина
18:30
22 апреля «Авангард» в Балашихе проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина-2021 с ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 (мск).
В первой игре омичи на выезде обыграли армейцев со счетом 4:1. Во втором матче команда Игоря Никитина сравняла счет в серии — 3:0.
Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и продлится до четырех побед.
Следить за трансляцией матча «Авангард» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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