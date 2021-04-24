Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» — ЦСКА, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча финала

15:15
«Авангард» и ЦСКА проведут четвертый матч в финальной серии Кубка Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Авангард» и ЦСКА проведут четвертый матч в финальной серии Кубка Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сегодня, 24 апреля, состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 2-1. «Авангарду» удалось одержать победу в первой встрече, однако затем ЦСКА выиграл два матча подряд.

Самые результативные игроки этого плей-офф — это нападающие ЦСКА Константин Окулов (19 очков, 6+13) и Максим Шалунов (18 очков, 12+6). У «Авангарда» в списке лидеров — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 18 (5+13) баллов в 21 встрече.

Следить за матчем «Авангард» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 18143
Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Губерниев назвал точный счет московского дерби «Спартак» — ЦСКА
«Зенит» — «Ротор»: стали известны стартовые составы
Вратарь «Миннесоты» Тальбо: «Не хочу встречаться с Капризовым даже на тренировках»
Перехвалить Капризова уже невозможно. Форвард «Миннесоты» сделал дубль и преодолел отметку в 20 шайб за сезон

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры