Сегодня, 24 апреля, состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 2-1. «Авангарду» удалось одержать победу в первой встрече, однако затем ЦСКА выиграл два матча подряд.

Самые результативные игроки этого плей-офф — это нападающие ЦСКА Константин Окулов (19 очков, 6+13) и Максим Шалунов (18 очков, 12+6). У «Авангарда» в списке лидеров — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 18 (5+13) баллов в 21 встрече.

Следить за матчем «Авангард» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — ЦСКА