«Авангард» выиграл у ЦСКА и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

«Авангард» в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 4:3 в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Омичи сравняли счет в серии — 2-2.

Первый период остался «армейцами», в составе которых отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Затем «Авангард» забросил три шайбы подряд. У омского клуба отличись Корбан Найт, Клим Костин и Дамир Шарипзянов. Однако за полсекунды до конца третьего периода Мэт Робинсон сравнял счет.

В овертайме победу омичам принес Павел Дедунов, который забил гол в меньшинстве.

Следующий матч серии между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.

Хоккей. Кубок Гагарина-2021. Финал

Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Слепышев — 6 (Лайпсик), 9:03 — 0:1. Мамин — 6 (Карнаухов, Сергеев), 12:11 — 0:2. Найт — 5 (бол., Костин, Буше), 23:14 — 1:2. Костин — 5 (бол., Найт, Толчинский), 43:05 — 2:2. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:53 — 3:2. Робинсон — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 59:59 — 3:3. Дедунов — 2 (мен., Покка), 65:39 — 4:3.

Нереализованный буллит: Буше (Авангард), 11:48 (Вратарь).

Вратари: Грубец — Юханссон (58:26 — 59:59).

Штраф: 6 — 60.

Броски: 36 (6+13+13+4) — 36 (17+8+8+3).

Судьи: Гашилов, Наумов.

24 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 2-2.