В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду победил «Адмирал». Омичи переиграли соперника со счетом 5:2.

3 очка на свой счет записал нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков. Он отметился голом в пустые ворота и двумя результативными передачами.

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«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Макмиллан — 13 (бол., Фрэнсон, Широков), 11:28 — 1:0. Воронин — 4 (Мерескин, Ахияров), 13:14 — 1:1. Бек — 13 (бол., Кошелев, Шумаков), 24:36 — 2:1. Мерескин — 5 (Ахияров, Воронин), 28:43 — 2:2. Семенов — 16, 33:31 — 3:2. Широков — 10 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 38:27 — 4:2. Шумаков — 16 (п.в., Семенов), 59:09 — 5:2.

Вратари: Бобков — Олкинуора (57:08 — 59:09).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (16+15+6) — 24 (9+6+9).

Судьи: Франо, Хрибик.

13 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».