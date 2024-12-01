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Сегодня, 22:10

«Авангард» был готов заплатить 120 миллионов за Рашевского

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Дмитрий Рашевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Авангард» пытался приобрести нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.

Бело-голубые запросили за форварда 160 миллионов рублей, «ястребы» были готовы заплатить 120. При этом «Динамо» вообще не планировало продавать хоккеиста и, скорее всего, повысило бы цену, если бы «Авангард» согласился на первоначальные условия. В итоге сделка не состоялась.

На счету 24-летнего форварда 13 (7+6) очков в 29 матчах этого сезона.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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