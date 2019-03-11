"Авангард" будет действовать, как Хабиб

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал, как будет действовать команда во втором раунде плей-офф КХЛ против "Барыса". В пример специалист привел российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
- В плей-офф будем действовать, как Хабиб: играть от преимуществ и не выставлять напоказ свои слабости, - приводит слова Хартли пресс-служба "Авангарда".
Начинаем на этой неделе второй раунд плей-офф. У нашего главного тренера есть на него отличный план 👊🏻 #MotivationMonday pic.twitter.com/hQv5KEOy5n– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 11 марта 2019 г.
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