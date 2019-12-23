«Авангард» близок к приобретению нападающего минского «Динамо» Пулккинена

Как стало известно «СЭ», лучший снайпер минского «Динамо» Теему Пулккинен, забросивший 17 шайб в 32 матчах нынешнего сезона, близок к уходу из клуба.

Главным претендентом на 27-летнего финна является «Авангард». К Пулккинену и ранее был устойчивый интерес со стороны ряда ведущих команд КХЛ. Но каждый раз «Динамо» отвечало отказом. По окончании сезона он становится неограниченно свободным агентом, что делает шансы на его переход до конца декабря очень высокими.