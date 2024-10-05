«Авангард» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальных соцсетях лиги.