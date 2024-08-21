«Авангард» сыграет с «Барысом» в матче FONBET Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Игра состоится в среду, 21 августа. Начало — в 16:30 по московскому времени.

В предсезонном турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Команды играют по круговой системе, матчи проходят на «G-Drive Арене» в Омске.

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе он выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.