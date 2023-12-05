«Авангард» победил «Барыс», Ткачев и Спунер отдали по две передачи
«Авангард» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У хозяев ассистентскими дублями отметились Владимир Ткачев и Райан Спунер. Ткачев оторвался в гонке бомбардиров КХЛ — 55 (15+40) очков.
Омский клуб одержал 4-ю победу подряд. «Авангард» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Металлургу» по дополнительным показателям. «Барыс» с 31 очком занимает 11-е место в таблице «Востока».
19 декабря «Авангард» примет «Ак Барс», «Барыс» 7 декабря сыграет на выезде с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Голы: Игумнов — 3 (Венгрыжановский), 2:42 — 1:0. Филатьев — 1 (Ткачев, Спунер), 12:56 — 2:0. Рымарев — 2 (Нургалиев, Хенкель), 24:38 — 2:1. Шарипзянов — 7 (бол., Спунер, Телегин), 41:19 — 3:1. Николишин — 5 (Гераськин), 51:34 — 4:1. Чистяков — 2 (бол., Пьянов, Ткачев), 54:28 — 5:1.
Вратари: Мишуров — Шутов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (15+13+14) — 20 (12+7+1).
Судьи: Сидоренко, Шувалов.
5 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11344 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -