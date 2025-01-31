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Сегодня, 18:51

«Авангард» на своем льду разгромил «Барыс»

Сергей Ярошенко
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«Авангард» дома крупно обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев дубль оформил Константин Окулов, голом и результативной передачей отметился Игорь Мартынов, два ассиста отдал Наиль Якупов, также по голу забили Илья Каблуков и Райан Спунер. У гостей единственную шайбу забросил Батырлан Муратов.

«Авангард» набрал 55 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на последней 11-й строчке «Востока».

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мартынов — 6 (Верба, Коледов), 6:28 — 1:0. Окулов — 8 (бол., Якупов, Фьоре), 7:01 — 2:0. Окулов — 9 (Спунер, Якупов), 16:11 — 3:0. Муратов — 2 (Бочаров), 26:13 — 3:1. Каблуков — 2 (Воронков, Кулик), 48:42 — 4:1. Спунер — 5 (Мартынов, Чистяков), 55:32 — 5:1.

Вратари: Бердин — Бояркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (16+12+5) — 25 (11+11+3).

Судьи: Овчинников, Степучев.

31 января. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
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3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
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4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 50 26 24 55
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