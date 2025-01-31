«Авангард» на своем льду разгромил «Барыс»
«Авангард» дома крупно обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.
У хозяев дубль оформил Константин Окулов, голом и результативной передачей отметился Игорь Мартынов, два ассиста отдал Наиль Якупов, также по голу забили Илья Каблуков и Райан Спунер. У гостей единственную шайбу забросил Батырлан Муратов.
«Авангард» набрал 55 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на последней 11-й строчке «Востока».
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Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мартынов — 6 (Верба, Коледов), 6:28 — 1:0. Окулов — 8 (бол., Якупов, Фьоре), 7:01 — 2:0. Окулов — 9 (Спунер, Якупов), 16:11 — 3:0. Муратов — 2 (Бочаров), 26:13 — 3:1. Каблуков — 2 (Воронков, Кулик), 48:42 — 4:1. Спунер — 5 (Мартынов, Чистяков), 55:32 — 5:1.
Вратари: Бердин — Бояркин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (16+12+5) — 25 (11+11+3).
Судьи: Овчинников, Степучев.
31 января. Омск. G-Drive Арена.
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Авангард – Барыс
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Лада – Ак Барс
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