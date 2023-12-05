5 декабря «Авангард» в домашней игре в Омске на территории «G-Drive Арены» примет «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Авангард» — «Барыс» можно будет по подписке на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.15 мск.

Следите за ключевыми событиями игры КХЛ «Авангард» — «Барыс» в матч-центре «СЭ».

«Авангард», который тренирует Михаил Кравец, с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 31 очком находится на 11-й строчке на «Востоке».

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