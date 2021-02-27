«Авангард» переиграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышева

«Авангард» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи взяли верх со счетом 5:2.

Дубль оформил форвард «Авангарда» Сергей Толчинский. Нападающий омичей Илья Ковальчук также отличился голом.

После этой победы «Авангард» обеспечил себе первое место в дивизионе Чернышева.

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Панюков — 8 (бол., Асетов, Дитц), 2:29 — 0:1. Ковальчук — 5 (бол., Береглазов), 16:51 — 1:1. Толчинский — 15 (Зернов, Каски), 20:43 — 2:1. Дитц — 17 (Вароун, Фрэттин), 40:46 — 2:2. Толчинский — 16 (Зернов, Ковальчук), 41:33 — 3:2. Зернов — 12 (Найт), 54:23 — 4:2. Чинахов — 10 (Семенов), 59:37 — 5:2.

Вратари: Бобков — Кудрявцев.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 29 (8+14+7) — 31 (13+9+9).

Судьи: Гофман, Франо.

27 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».