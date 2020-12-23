«Барыс» на выезде обыграл «Авангард»

«Авангард» уступил «Барысу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Роман Старченко, Якоб Лилья и Филип Вароне. У хозяев отличился Кирилл Семенов.

«Барыс» набрал 41 очко и занимает восьмое место на Востоке. У «Авангарда» 51 очко и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Старченко — 9 (бол., Михайлис), 1:14 — 0:1. Семенов — 6 (бол., Чудинов, Береглазов), 7:49 — 1:1. Лилья — 13 (бол., Вароун), 39:23 — 1:2. Вароун — 4 (Фрэттин), 57:41 — 1:3.

Вратари: Грубец — Ортио.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 26 (9+11+6) — 29 (17+7+5).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

23 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».