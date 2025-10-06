«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Авангард» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 октября, 16:30. G-Drive Арена Авангард Автомобилист

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира). В Омске матч также покажет канал «12».

«Авангард» набрал 18 очков в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Автомобилист» — 15 очков в 12 играх.

