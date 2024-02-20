«Авангард» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ во вторник, 20 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Автомобилист» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — 19.15 по местному времени.

Команда Михаила Кравеца набрала 88 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. Екатеринбургский клуб с 78 баллами располагается на 5-й строчке «Востока».

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