«Авангард» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ
«Авангард» и «Автомобилист» в четверг, 7 сентября, встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Авангард» — «Автомобилист» будет доступна на телеканале «КХЛ Prime». Эфир начнется в 16.20 по московскому времени. Также игру в Омске можно будет посмотреть на платформах Кинопоиск и «ОККО Спорт».
Жители Омска смогут посмотреть матч «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире телеканала «12». Трансляция начнется в 19.15 по местному времени.
Формальные события матча «Авангард» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Авангард» провел только один матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Омичи на домашней площадке обыграли со счетом 2:1. «Автомобилист» сыграл два матча, в которых обыграл «Металлург» в овертайме 3:2 и «Салават Юлаев» со счетом 2:1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -