Сегодня, 18:50

«Автомобилист» нанес «Авангарду» третье поражение в сезоне

Сергей Ярошенко

«Автомобилист» на выезде обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У екатеринбуржцев 2 очка набрали Рид Буше (1+1) и Роман Горбунов (1+1), также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Александр Шаров. У омского клуба единственный гол на счету Николая Прохоркина.

«Автомобилист» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 18 очками — на второй строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 октября, 16:30. G-Drive Арена
Авангард
Автомобилист
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 12 9 3 18
3 Автомобилист 13 8 5 17
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 16:30
Авангард – Автомобилист
 1 : 4
6.10 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
6.10 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

