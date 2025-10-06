«Автомобилист» нанес «Авангарду» третье поражение в сезоне

«Автомобилист» на выезде обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У екатеринбуржцев 2 очка набрали Рид Буше (1+1) и Роман Горбунов (1+1), также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Александр Шаров. У омского клуба единственный гол на счету Николая Прохоркина.

«Автомобилист» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 18 очками — на второй строчке «Востока».