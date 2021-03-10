«Авангард» — «Автомобилист», Кубок Гагарина: где смотреть матч и во сколько начало
17:30
Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Автомобилист». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Счет в серии 3-1 в пользу «Авангарда». Четвертую встречу «Ястребы» выиграли в овертайме, а игра запомнилась судейскими скандалами и реакцией руководства «Автомобилиста».
Следить за матчем «Авангард» — «Автомобилист» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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