Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Автомобилист». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии 3-1 в пользу «Авангарда». Четвертую встречу «Ястребы» выиграли в овертайме, а игра запомнилась судейскими скандалами и реакцией руководства «Автомобилиста».

Следить за матчем «Авангард» — «Автомобилист» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Автомобилист»