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Сегодня, 18:46

«Авангард» с разгромным счетом обыграл «Автомобилист»

Алина Савинова
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«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе клуба из Омска отличились Сергей Толчинский, оформивший дубль, Дамир Шарипзянов, Рид Буше и Владимир Ткачев.

Для лидера Востока «Автомобилиста» это пятое поражение подряд. Всего в 44 играх екатеринбургская команда набрала 61 очко. «Авангард» с 56 очками поднялся на третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Голы: Толчинский — 11 (Шарипзянов, Грицюк), 5:11 — 1:0. Шарипзянов — 4 (Телегин, Дергачев), 21:39 — 2:0. Толчинский — 12 (Ткачев, Белов), 26:40 — 3:0. Буше — 23 (Ткачев, Шарипзянов), 31:50 — 4:0. Ткачев — 12 (Буше), 39:07 — 5:0.

Вратари: Демченко — Галкин (Бобков, 21:39).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 16 (3+9+4) — 35 (12+9+14).

Судьи: Наумов, Фатеев.

28 декабря. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Авангард 44 26 18 56
4 Сибирь 46 26 20 55
5 Сал. Юлаев 44 23 21 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Амур 42 17 25 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 1 : 2
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 5 : 0
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 4 : 2
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
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