Дубль Брюквина принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

«Авангард» обыграл «Автомобилист» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Владимир Брюквин. Также отличился Корбэн Найт. У гостей забил Стефан Да Коста.

«Авангард» набрал 16 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Автомобилиста» 19 очков и пятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Полунин — 4 (Красковский, Марченко), 7:52 — 1:0. Коршков — 1 (Елесин, Полунин), 21:50 — 2:0. Клинкхаммер — 3 (бол., Галиев, Войнов), 43:22 — 2:1. Баранцев — 1 (Красковский, Кудрявцев), 46:49 — 3:1.

Вратари: Паскуале — Еременко (56:41 — 59:28).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (6+6+7) — 23 (7+10+6).

Судьи: Акузовский, Франо.

11 октября. Ярославль. «Арена 2000».