Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»
«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Голами в составе омской команды отметились Корбэн Найт и Арсений Грицюк. За клуб из Екатеринбурга забил Даниил Тарасов.
«Автомобилист» проиграл девятый матч подряд, но пока еще сохраняет лидерство на «Востоке» (63 очка). «Авангард» находится на третьей строчке (62 очка).
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«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Найт — 11 (Мирошниченко, Шарипзянов), 20:17 — 1:0. Тарасов — 4 (Ли, Романцев), 21:29 — 1:1. Грицюк — 9 (Толчинский, Дергачев), 35:36 — 2:1.
Вратари: Мишуров — Бобков (58:15).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 24 (11+8+5) — 23 (4+6+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
8 января. Омск. G-Drive Арена. 11880 зрителей.
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|Динамо М
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|46
|5
|41
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
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|27
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|10
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13.01
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
|- : -
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