«Авангард» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 (Б).

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, но с 7 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 4 балла и поднялся на пятую строчку.

15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».