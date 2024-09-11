«Авангард» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 (Б).
Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.
«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, но с 7 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 4 балла и поднялся на пятую строчку.
15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|2 : 3 Б
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|5 : 3
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
Новости