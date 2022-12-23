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Сегодня, 18:44

«Авангард» переиграл «Амур» и одержал третью победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Нападающий омичей Алекс Бродхерст набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. По голу в свой актив записали форварды Александр Дергачев и Владимир Ткачев.

У «Амура» единственный гол на счету нападающего Сергея Дубакина.

«Авангард» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка, занимая четвертое место в Западной конференции. «Амур» проиграл три из последних четырех матчей и идет на восьмой строчке (40 очков).

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«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дергачев — 3 (Чистяков, Жарков), 19:50 — 1:0. Дубакин — 8 (Лихачев, Николишин), 22:03 — 1:1. А. Бродхерст — 2 (Белов), 33:52 — 2:1. Ткачев — 11 (бол., А. Бродхерст), 43:47 — 3:1.

Вратари: Демченко — Аликин (59:31).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (11+13+10) — 24 (8+8+8).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

23 декабря. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Амур
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7 Витязь 42 18 24 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 43 15 28 34
11 Сочи 40 5 35 17
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5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
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8 Амур 41 17 24 40
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28.12
23.12 16:30
Авангард – Амур
 3 : 1
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 - : -
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 3
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:30
Витязь – Ак Барс
 - : -
23.12 19:30
Сочи – Куньлунь
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