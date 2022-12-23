«Авангард» переиграл «Амур» и одержал третью победу подряд
«Авангард» переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Нападающий омичей Алекс Бродхерст набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. По голу в свой актив записали форварды Александр Дергачев и Владимир Ткачев.
У «Амура» единственный гол на счету нападающего Сергея Дубакина.
«Авангард» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка, занимая четвертое место в Западной конференции. «Амур» проиграл три из последних четырех матчей и идет на восьмой строчке (40 очков).
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«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дергачев — 3 (Чистяков, Жарков), 19:50 — 1:0. Дубакин — 8 (Лихачев, Николишин), 22:03 — 1:1. А. Бродхерст — 2 (Белов), 33:52 — 2:1. Ткачев — 11 (бол., А. Бродхерст), 43:47 — 3:1.
Вратари: Демченко — Аликин (59:31).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 34 (11+13+10) — 24 (8+8+8).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
23 декабря. Омск. G-Drive Арена.
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