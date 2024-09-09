«Авангард» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

Клуб из Омска набрал 6 очков после 3 матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанская команда (2 балла) опустилась на 9-ю позицию.