«Авангард» обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Филатьева
«Авангард» на своем льду одержал победу над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
У омской команды дубль оформил Александр Филатьев и еще по шайбе в концовке встречи забросили Семен Чистяков и Игорь Мартынов. Илья Рейнгардт записал на свой счет две результативные передачи в этом матче. Единственный гол казанцев забил Николас Петан.
Клуб из Омска набрал 6 очков после 3 матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанская команда (2 балла) опустилась на 9-ю позицию.
«Авангард» 11 сентября дома сыграет против «Амура». «Ак Барс» 14-го числа на своем льду примет «Металлург».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Петан — 2 (Барабанов, Яшкин), 0:19 — 0:1. Филатьев — 1 (Рейнгардт, Кэсселз), 4:14 — 1:1. Филатьев — 2 (Коледов, Рейнгардт), 54:48 — 2:1. Чистяков — 1 (п.в., Галиев, Шарипзянов), 58:27 — 3:1. Мартынов — 1 (Злодеев, Шарипзянов), 59:42 — 4:1.
Вратари: Хомченко — Билялов (57:03 — 58:27).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 25 (6+8+11) — 26 (10+9+7).
Судьи: Гамалей, Сергеев.
9 сентября. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|8
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|9.09
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 1
|9.09
|17:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
|9.09
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.09
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|9.09
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -