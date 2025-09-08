Дебютный гол Денисенко помог «Ак Барсу» обыграть «Авангард»
«Ак Барс» на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Дебютный гол за казанцев забил Григорий Денисенко. Еще одну шайбу забросил Митч Миллер. Единственный гол хозяев на счету Николая Прохоркина.
В следующем матче «Ак Барс» 10 сентября дома сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 11 сентября на домашнем льду встретится с «Амуром».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2.
Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — Бердин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
8 сентября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
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