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Дебютный гол Денисенко помог «Ак Барсу» обыграть «Авангард»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Григорий Денисенко.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Дебютный гол за казанцев забил Григорий Денисенко. Еще одну шайбу забросил Митч Миллер. Единственный гол хозяев на счету Николая Прохоркина.

В следующем матче «Ак Барс» 10 сентября дома сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 11 сентября на домашнем льду встретится с «Амуром».

FONBET КХЛ

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2.

Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — Бердин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

8 сентября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Григорий Денисенко
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