«Авангард» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча Кубка Гагарина
17:00
13 апреля в Балашихе «Авангард» проведет шестой матч третьего раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции с «Ак Барсом». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2.Пока команды не могут выиграть на домашних аренах.
Следить за трансляцией матча «Авангард» — «Ак Барс» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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