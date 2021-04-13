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«Авангард» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча Кубка Гагарина

17:00
«Авангард» — «Ак Барс». Фото ХК «Ак Барс»
«Авангард» — «Ак Барс». Фото ХК «Ак Барс»
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13 апреля в Балашихе «Авангард» проведет шестой матч третьего раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции с «Ак Барсом». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2.Пока команды не могут выиграть на домашних аренах.

Следить за трансляцией матча «Авангард» — «Ак Барс» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Ак Барс»

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