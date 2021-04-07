«Авангард» — «Ак Барс», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф
17:00
Сегодня, 7 апреля, состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 2-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1, затем одержала сухую победу над казанцами — 2:0.
Самый результативный игрок «Авангарда» в этом плей-офф — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 13 (5+8) очков в 13 встречах. В «Ак Барсе» больше всего баллов у Кирилла Петрова — 7 (4+3).
Следить за матчем «Авангард» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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