Сегодня, 7 апреля, состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 2-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1, затем одержала сухую победу над казанцами — 2:0.

Самый результативный игрок «Авангарда» в этом плей-офф — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 13 (5+8) очков в 13 встречах. В «Ак Барсе» больше всего баллов у Кирилла Петрова — 7 (4+3).

Следить за матчем «Авангард» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Ак Барс»