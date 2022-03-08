Гол Кагарлицкого в овертайме принес «Ак Барсу» победу в четвертом матче серии против «Авангарда»
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий.
«Ак Барс» сократил отставание от «Авангарда» в серии, счет 1-3 в пользу омичей. Казанцы проиграли три первых матча серии подряд.
Пятый матч серии состоится 10 марта.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/4 финала конференций
Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Сошников — 3 (Цегларик, Прохоркин), 6:04 — 1:0. Сафонов — 1 (Панюков, Воронков), 13:43 — 1:1. Кэмпфер — 1 (Тарасов, Уил), 28:13 — 1:2. Семенов — 1 (Шарипзянов, Телегин), 56:33 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (Хенкель, Кэмпфер), 63:14 — 2:3.
Вратари: Грубец — Билялов.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 20 (6+6+6+2) — 35 (12+12+9+2).
Судьи: Гофман, Ромасько.
8 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4951 зритель.
Счет в серии: 3-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4