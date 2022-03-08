Гол Кагарлицкого в овертайме принес «Ак Барсу» победу в четвертом матче серии против «Авангарда»

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме в матче плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий.

«Ак Барс» сократил отставание от «Авангарда» в серии, счет 1-3 в пользу омичей. Казанцы проиграли три первых матча серии подряд.

Пятый матч серии состоится 10 марта.

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Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сошников — 3 (Цегларик, Прохоркин), 6:04 — 1:0. Сафонов — 1 (Панюков, Воронков), 13:43 — 1:1. Кэмпфер — 1 (Тарасов, Уил), 28:13 — 1:2. Семенов — 1 (Шарипзянов, Телегин), 56:33 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (Хенкель, Кэмпфер), 63:14 — 2:3.

Вратари: Грубец — Билялов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 20 (6+6+6+2) — 35 (12+12+9+2).

Судьи: Гофман, Ромасько.

8 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4951 зритель.

Счет в серии: 3-1