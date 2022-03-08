«Авангард» — «Ак Барс»: все голы четвертого матча серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» в овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 3:2 в пользу «барсов».

В составе победителей отличились Илья Сафонов, Стивен Кэмпфер и Дмитрий Кагарлицкий.

У омской команды шайбы забросили Никита Сошников и Кирилл Семенов.

«Ак Барс» сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3. Пятая встреча пройдет в Казани 10 марта.