«Авангард» — «Ак Барс»: все голы заключительного матча серии

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Шестая встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Корбэн Найт и Иван Телегин.

«Авангард» одержал победу в серии со счетом 4-2.

Следующим соперником омского клуба в Кубке Гагарина станет «Металлург». Первая встреча пройдет 18 марта в Магнитогорске.