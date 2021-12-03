«Ак Барс» победил «Авангард» в матче КХЛ в Дубае

3 декабря состоялся выставочный матч Континентальной хоккейной лиги в Дубае между «Авангардом» и «Ак Барсом». Казанцы переиграли соперника со счетом 3:1.

В составе «Барсов» голами отметились Артем Галимов, Стивен Кэмпфер и Михаил Глухов. Автором единственного гола омичей стал Никита Сошников.

«Ак Барс» набрал 49 очков в регулярном чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангарда» остался на пятой строчке (42 очка).

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Галимов — 4 (Рукавишников, Дыняк), 30:06 — 0:1. Кэмпфер — 7 (Линдхольм, Панюков), 43:21 — 0:2. Глухов — 1 (Лукоянов), 48:16 — 0:3. Сошников — 3 (бол., Телегин, Прохоркин), 54:31 — 1:3.

Вратари: Грубец (57:48) — Билялов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (5+15+5) — 25 (13+6+6).

Судьи: Кулаков, Оленин.

3 декабря. Дубай. Кока-Кола Арена.