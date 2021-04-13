Дубль Петрова принес «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в шестом матче серии

«Ак Барс» победил «Авангард» в шестом матче финала Восточной конференции — 2:0. Дубль оформил нападающий Кирилл Петров в третьем периоде. Причем вторую шайбу он забросил в пустые ворота.

Отметим, что 13 апреля Кирилл Петров отмечал день рождения.

Казанцы сравняли счет в серии — 3-3. Решающий матч пройдет 15 апреля в Казани. Отметим, что пока ни разу в этой серии команды не победили на своем льду.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Петров — 5 (Галиев), 45:48 — 0:1. Петров — 6 (п.в., Воронков), 59:47 — 0:2.

Вратари: Грубец (58:17 — 59:13, 59:29) — Билялов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (10+3+6) — 29 (9+8+12).

Судьи: Бирин, Раводин.

13 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 3-3.