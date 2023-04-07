«Ак Барс» благодаря голу Воронкова обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
«Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард» в четвертом матче финала Восточной конференции — 1:0. Встреча прошла в Омске.
Единственный гол в игре в третьем периоде забил нападающий казанцев Дмитрий Воронков.
«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Воронков — 5 (Петров, Юдин), 54:13 — 0:1.
Вратари: Демченко (58:43) — Билялов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (6+10+9) — 27 (9+12+6).
Судьи: Бирин, Оленин.
7 апреля. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 1-3
Положение команд
Футбол
Хоккей
Новости