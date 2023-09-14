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Сегодня, 15:40

«Авангард» — «Адмирал»: прямая трансляция матча КХЛ

«Авангард» примет «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Авангарл» и «Адмирал» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Авангард» — «Адмирал» можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ. Прямой эфир из Омска начнется в 16.15 по московскому времени.

Матч также покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало трансляции — в 16.20 по московскому времени.

Жители Омска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «12». Прямая трансляция «Авангард» — «Адмирал» начнется в 19.20 по омскому времени.

События матча «Авангард» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Авангард» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с трех побед и одного поражения. Омичи в рамках домашней серии обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1), а единственное поражение потерпели 11 сентября от «Амура» (1:5).

«Адмирал» стартовал с одной победы и трех поражений. Клуб из Владивостока проиграл ЦСКА (1:4), «Витязь» (1:2 Б) и «Торпедо» (1:3), единственную победу одержал 8 сентября — над «Спартаком» в Москве (6:2).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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«Металлург» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
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14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 - : -
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
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