«Авангард» — «Адмирал»: прямая трансляция матча КХЛ
«Авангарл» и «Адмирал» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.
Трансляцию матча «Авангард» — «Адмирал» можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ. Прямой эфир из Омска начнется в 16.15 по московскому времени.
Матч также покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало трансляции — в 16.20 по московскому времени.
Жители Омска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «12». Прямая трансляция «Авангард» — «Адмирал» начнется в 19.20 по омскому времени.
События матча «Авангард» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Авангард» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с трех побед и одного поражения. Омичи в рамках домашней серии обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1), а единственное поражение потерпели 11 сентября от «Амура» (1:5).
«Адмирал» стартовал с одной победы и трех поражений. Клуб из Владивостока проиграл ЦСКА (1:4), «Витязь» (1:2 Б) и «Торпедо» (1:3), единственную победу одержал 8 сентября — над «Спартаком» в Москве (6:2).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -